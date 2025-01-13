"АвтоВАЗ" возобновил производство после новогодних каникул и корпоративного отпуска

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - АО "АвтоВАЗ" в понедельник возобновило производство, приостановленное с 29 декабря 2024 года по 12 января 2025 года включительно в связи с новогодними каникулами и корпоративным отпуском, сообщила пресс-служба компании.

"Сборка автомобилей и производство компонентов начались на всех линиях всех заводов компании", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в течение новогодних каникул "АвтоВАЗ" проведет более 9 тыс. работ, направленных на улучшение условий труда, профилактику работы оборудования и модернизацию технологий в связи с запуском производства новых моделей.

Отмечалось, что значительная часть работ связана с предстоящим началом выпуска Lada Iskra. Кроме того, стартует модернизация линий производства двигателей под запуск производства нового 1,8-литрового мотора для семейства Lada Niva. Большой комплекс работ был запланирован и в металлургическом производстве, а также в производстве шасси.

Как сообщалось, по итогам 2024 года на мощностях концерна было выпущено 525,5 тыс. автомобилей Lada. Таким образом, установленный советом директоров производственный план компании был перевыполнен примерно на 5% - планировалось за год произвести 500 тыс. машин.