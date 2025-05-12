Горьковский автозавод возобновил производство после корпоративного отпуска

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Горьковский автозавод возобновил работу после планового корпоративного отпуска и майских праздников, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия.

Отпуск на предприятии продолжался с 5 по 7 мая. С учетом праздничных дней, основной конвейер не работал с 1 по 11 мая.

В период отпуска работали несколько подразделений завода. В частности, на производствах проводилось сервисное обслуживание, ремонтные и пуско-наладочные работы, которые невозможно организовать без остановки производства.

Горьковский автозавод выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили для малого и среднего бизнеса, различных отраслей промышленности, коммунального хозяйства, сельскохозяйственных предприятий, медицинских и школьных учреждений.