"Автоваз" в новогодние каникулы проведет модернизацию производства

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - АО "АвтоВАЗ" в течение новогодних каникул и единого корпоративного отпуска проведет модернизацию производства, сообщила пресс-служба компании.

"По ранее утвержденному графику, производство уходит на каникулы с 29 декабря 2024 года по 12 января 2025 года, которые включают в себя официальные выходные дни и плановый единый корпоративный отпуск с 9 по 12 января. На складах компании и площадках дилерских центров накоплен достаточный запас готовых автомобилей для обеспечения непрерывных продаж", - говорится в сообщении. Производство автомобилей в группе "АвтоВАЗ" планируется возобновить 13 января.

"В течение новогодних каникул "АвтоВАЗ" проведет более 9 тыс. работ, направленных на улучшение условий труда, профилактику оборудования и модернизацию технологий в связи с запуском новых моделей", - говорится в сообщении.

Значительная часть работ, запланированных на новогодние каникулы, связана с предстоящим запуском Lada Iskra, подготовка производства будет осуществляться в цехах сварки, окраски и сборки.

"Начнется и модернизация линий производства двигателей под запуск нового 1,8-литрового мотора для семейства Lada Niva. Большой комплекс работ запланирован и в металлургическом производстве, а также в производстве шасси. С целью улучшения условий труда в ряде подразделений "АвтоВАЗа" будет производиться ремонт бытовых помещений, кровли, замена напольного покрытия с металлического на полимерное, замена освещения на светодиодное, реконструкция остекления, ремонт столовых и т.д.", - уточняется в сообщении.

Одновременно с "АвтоВАЗом" ремонт и обслуживание оборудования будет осуществляться на площадках "Лада Ижевск" и "ВИС-Авто".

Как сообщалось, с учетом плана производства на 2024 год и по согласованию с профсоюзным комитетом были установлены следующие сроки единого корпоративного отпуска: со 2 по 8 мая и с 29 июля по 18 августа.