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ТГК-2 в 2024 году вышла в прибыль по РСБУ

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - ПАО "ТГК-2" в 2024 году получило 16,765 млн рублей чистой прибыли по РСБУ против 10,742 млрд рублей чистого убытка годом ранее, говорится в отчетности компании.

Выручка увеличилась на 7,6% - до 48,7 млрд рублей.

В том числе выручка от продажи электроэнергии через ОРЭМ выросла на 8% - до 20,1 млрд рублей, от продажи на розничном рынке - на 1,5%, до 622,3 млн рублей. Выручка от продажи теплоэнергии составила около 25 млрд рублей (рост на 7%).

Прочие доходы компании сократились на 10% и составили 1,4 млрд рублей. Прочие расходы снизились в 5 раз - до 2,87 млрд рублей.

Основные финпоказатели ПАО "ТГК-2" (в тысячах рублей):

2024г2023гДинамика
Выручка от продаж48 721 62745 276 608+7,6%
Себестоимость продаж44 389 20440 832 291+8,7%
Валовая прибыль4 332 4234 444 317- 2,5%
Прибыль от продаж4 114 7784 189 293- 1,7%
Прибыль (убыток) до налогообложения260 084(11 417 733)-
Чистая прибыль (убыток)16 765(10 742 178)-

Кредиторская задолженность возросла с 13,093 млрд рублей на конец 2023 года до 16,443 млрд рублей на конец 2024 года, дебиторская - с 8,788 млрд рублей до 8,833 млрд рублей.

Летом 2023 года суд обратил в доход государства контрольный пакет акций ТГК-2, в результате чего Росимущество получило 83,4% акций генкомпании. Осенью 2024 года они были переданы в доверительное управление входящему в "Газпром энергохолдинг" ПАО "Центрэнергохолдинг" .

В ТГК-2 входят генерирующие предприятия пяти регионов РФ: Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областей. Установленная электрическая мощность ТГК-2 вместе с дочерними обществами составляет 2,45 ГВт, тепловая мощность - 8,8 тыс. Гкал.ч. ТГК-2 включает 12 ТЭЦ, 30 котельных и 4 предприятия тепловых сетей.

ТГК-2 Росимущество Газпром энергохолдинг
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