ТГК-2 в 2024 году вышла в прибыль по РСБУ

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - ПАО "ТГК-2" в 2024 году получило 16,765 млн рублей чистой прибыли по РСБУ против 10,742 млрд рублей чистого убытка годом ранее, говорится в отчетности компании.

Выручка увеличилась на 7,6% - до 48,7 млрд рублей.

В том числе выручка от продажи электроэнергии через ОРЭМ выросла на 8% - до 20,1 млрд рублей, от продажи на розничном рынке - на 1,5%, до 622,3 млн рублей. Выручка от продажи теплоэнергии составила около 25 млрд рублей (рост на 7%).

Прочие доходы компании сократились на 10% и составили 1,4 млрд рублей. Прочие расходы снизились в 5 раз - до 2,87 млрд рублей.

Основные финпоказатели ПАО "ТГК-2" (в тысячах рублей):

2024г 2023г Динамика Выручка от продаж 48 721 627 45 276 608 +7,6% Себестоимость продаж 44 389 204 40 832 291 +8,7% Валовая прибыль 4 332 423 4 444 317 - 2,5% Прибыль от продаж 4 114 778 4 189 293 - 1,7% Прибыль (убыток) до налогообложения 260 084 (11 417 733) - Чистая прибыль (убыток) 16 765 (10 742 178) -

Кредиторская задолженность возросла с 13,093 млрд рублей на конец 2023 года до 16,443 млрд рублей на конец 2024 года, дебиторская - с 8,788 млрд рублей до 8,833 млрд рублей.

Летом 2023 года суд обратил в доход государства контрольный пакет акций ТГК-2, в результате чего Росимущество получило 83,4% акций генкомпании. Осенью 2024 года они были переданы в доверительное управление входящему в "Газпром энергохолдинг" ПАО "Центрэнергохолдинг" .

В ТГК-2 входят генерирующие предприятия пяти регионов РФ: Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областей. Установленная электрическая мощность ТГК-2 вместе с дочерними обществами составляет 2,45 ГВт, тепловая мощность - 8,8 тыс. Гкал.ч. ТГК-2 включает 12 ТЭЦ, 30 котельных и 4 предприятия тепловых сетей.