ТГК-2 в 2024 году вышла в прибыль по РСБУ
Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - ПАО "ТГК-2" в 2024 году получило 16,765 млн рублей чистой прибыли по РСБУ против 10,742 млрд рублей чистого убытка годом ранее, говорится в отчетности компании.
Выручка увеличилась на 7,6% - до 48,7 млрд рублей.
В том числе выручка от продажи электроэнергии через ОРЭМ выросла на 8% - до 20,1 млрд рублей, от продажи на розничном рынке - на 1,5%, до 622,3 млн рублей. Выручка от продажи теплоэнергии составила около 25 млрд рублей (рост на 7%).
Прочие доходы компании сократились на 10% и составили 1,4 млрд рублей. Прочие расходы снизились в 5 раз - до 2,87 млрд рублей.
Основные финпоказатели ПАО "ТГК-2" (в тысячах рублей):
|2024г
|2023г
|Динамика
|Выручка от продаж
|48 721 627
|45 276 608
|+7,6%
|Себестоимость продаж
|44 389 204
|40 832 291
|+8,7%
|Валовая прибыль
|4 332 423
|4 444 317
|- 2,5%
|Прибыль от продаж
|4 114 778
|4 189 293
|- 1,7%
|Прибыль (убыток) до налогообложения
|260 084
|(11 417 733)
|-
|Чистая прибыль (убыток)
|16 765
|(10 742 178)
|-
Кредиторская задолженность возросла с 13,093 млрд рублей на конец 2023 года до 16,443 млрд рублей на конец 2024 года, дебиторская - с 8,788 млрд рублей до 8,833 млрд рублей.
Летом 2023 года суд обратил в доход государства контрольный пакет акций ТГК-2, в результате чего Росимущество получило 83,4% акций генкомпании. Осенью 2024 года они были переданы в доверительное управление входящему в "Газпром энергохолдинг" ПАО "Центрэнергохолдинг" .
В ТГК-2 входят генерирующие предприятия пяти регионов РФ: Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областей. Установленная электрическая мощность ТГК-2 вместе с дочерними обществами составляет 2,45 ГВт, тепловая мощность - 8,8 тыс. Гкал.ч. ТГК-2 включает 12 ТЭЦ, 30 котельных и 4 предприятия тепловых сетей.