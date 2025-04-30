Котировки "Газпрома" растеряли большую часть роста после выхода годового отчета по МСФО

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Акции "Газпрома" на торгах на "Московской бирже" остаются в плюсе, но растеряли большую часть своего дневного роста после публикации финансового отчета компании по МСФО за 2024 год.

К 15:56 по Москве котировки ценных бумаг газовой компании составили 150,23 рубля за штуку (+0,66% к закрытию торгов вторника), в то время как перед публикацией финансового отчета акции компании торговались вблизи отметки 153 рублей за штуку (+2,5%.

Выручка группы "Газпром" за 2024 год по международным стандартам (МСФО) составила 10,715 трлн рублей (прогноз - 10,393 трлн рублей) по сравнению с 8,542 трлн рублей за 2023 год, сообщила компания.

EBITDA за 2024 г. составила 3,108 трлн рублей (прогноз 2,959 трлн рублей) после 1,765 трлн рублей в 2023 году. В конце 2024 года руководство "Газпрома" приводило прогноз EBITDA за год "свыше 2,8 трлн рублей, по консервативным оценкам".

Чистая прибыль (прибыль для акционеров) достигла 1,219 трлн рублей (при прогнозе 1,209 трлн рублей) после убытка 629 млрд рублей годом ранее. Скорректированная чистая прибыль (база для расчета дивидендов) составила по итогам 2024 года 1,433 трлн рублей (прогноз 1,201 трлн рублей).

Объем капитальных вложений группы за 2024 год - 2,4 трлн рублей.

В четвертом квартале 2024 года выручка составила 3,215 трлн рублей (прогноз 2,894 трлн рублей), EBITDA - 966 млрд рублей (выше всех прогнозов, средняя оценка - 818 млрд рублей), чистая прибыль - 229 млрд рублей (прогноз 219 млрд рублей).