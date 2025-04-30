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СМЗ в I квартале получил с чистый убыток в 354 млн рублей против прибыли годом ранее

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ, Пермский край) в январе-марте 2025 года получило чистый убыток по РСБУ в размере 353,7 млн рублей против чистой прибыли в 178,9 млн рублей за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности компании.

Выручка СМЗ снизилась на 11,8%, до 2,7 млрд рублей.

Основные финансовые показатели ОАО "СМЗ" (в тысячах рублей):

ПоказательI кв. 2025гI кв. 2024гДинамика
Выручка2 663 9823 019 504-11,8%
Себестоимость продаж2 563 2152 756 968-7%
Валовая прибыль100 767262 536+2,6 раза
Убыток от продаж294 496116 618+2,5 раза
Прибыль (убыток) до налогообложения(461 227)168 523-
Чистая прибыль (убыток)(353 687)178 875-

Долгосрочные обязательства СМЗ снизились с 432,2 млн рублей на конец 2024 года до 308,4 млн рублей на конец марта 2025 года, краткосрочные остались на уровне 2,5 млрд рублей. Кредиторская задолженность сохранилась на отметке 2 млрд рублей, дебиторская уменьшилась с 2,2 млрд рублей до 1,6 млрд рублей.

СМЗ выпускает магниевую и редкометалльную продукцию (ниобиевую, танталовую, титановую и некоторую другую).

Основные пакеты акций СМЗ (89,5%) по иску Генпрокуратуры были изъяты в пользу государства в 2022 году. Они принадлежали четырем крупным акционерам-физлицам: Сергею Кирпичеву (15,45%), Петру Кондрашеву (24%), Тимуру Старостину (25%) и Игорю Пестрикову (25%). Решение подтвердили апелляционная и кассационная судебные инстанции.

В 2023 году президент подписал указ о передаче госкорпорации "Росатом" в качестве имущественного взноса пакета акций СМЗ, который перешел в федеральную собственность. В январе 2024 года распоряжение было выполнено.

В марте 2024 года суд взыскал в пользу государства оставшиеся 10,5% акций завода, принадлежавших более 2 тыс. миноритарным держателям. Часть из них пытается обжаловать решение суда в апелляционной инстанции.

Пермский край Росатом Соликамский магниевый завод СМЗ Генпрокуратура
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