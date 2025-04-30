СМЗ в I квартале получил с чистый убыток в 354 млн рублей против прибыли годом ранее
Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ, Пермский край) в январе-марте 2025 года получило чистый убыток по РСБУ в размере 353,7 млн рублей против чистой прибыли в 178,9 млн рублей за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности компании.
Выручка СМЗ снизилась на 11,8%, до 2,7 млрд рублей.
Основные финансовые показатели ОАО "СМЗ" (в тысячах рублей):
|Показатель
|I кв. 2025г
|I кв. 2024г
|Динамика
|Выручка
|2 663 982
|3 019 504
|-11,8%
|Себестоимость продаж
|2 563 215
|2 756 968
|-7%
|Валовая прибыль
|100 767
|262 536
|+2,6 раза
|Убыток от продаж
|294 496
|116 618
|+2,5 раза
|Прибыль (убыток) до налогообложения
|(461 227)
|168 523
|-
|Чистая прибыль (убыток)
|(353 687)
|178 875
|-
Долгосрочные обязательства СМЗ снизились с 432,2 млн рублей на конец 2024 года до 308,4 млн рублей на конец марта 2025 года, краткосрочные остались на уровне 2,5 млрд рублей. Кредиторская задолженность сохранилась на отметке 2 млрд рублей, дебиторская уменьшилась с 2,2 млрд рублей до 1,6 млрд рублей.
СМЗ выпускает магниевую и редкометалльную продукцию (ниобиевую, танталовую, титановую и некоторую другую).
Основные пакеты акций СМЗ (89,5%) по иску Генпрокуратуры были изъяты в пользу государства в 2022 году. Они принадлежали четырем крупным акционерам-физлицам: Сергею Кирпичеву (15,45%), Петру Кондрашеву (24%), Тимуру Старостину (25%) и Игорю Пестрикову (25%). Решение подтвердили апелляционная и кассационная судебные инстанции.
В 2023 году президент подписал указ о передаче госкорпорации "Росатом" в качестве имущественного взноса пакета акций СМЗ, который перешел в федеральную собственность. В январе 2024 года распоряжение было выполнено.
В марте 2024 года суд взыскал в пользу государства оставшиеся 10,5% акций завода, принадлежавших более 2 тыс. миноритарным держателям. Часть из них пытается обжаловать решение суда в апелляционной инстанции.