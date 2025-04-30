СМЗ в I квартале получил с чистый убыток в 354 млн рублей против прибыли годом ранее

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ, Пермский край) в январе-марте 2025 года получило чистый убыток по РСБУ в размере 353,7 млн рублей против чистой прибыли в 178,9 млн рублей за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности компании.

Выручка СМЗ снизилась на 11,8%, до 2,7 млрд рублей.

Основные финансовые показатели ОАО "СМЗ" (в тысячах рублей):

Показатель I кв. 2025г I кв. 2024г Динамика Выручка 2 663 982 3 019 504 -11,8% Себестоимость продаж 2 563 215 2 756 968 -7% Валовая прибыль 100 767 262 536 +2,6 раза Убыток от продаж 294 496 116 618 +2,5 раза Прибыль (убыток) до налогообложения (461 227) 168 523 - Чистая прибыль (убыток) (353 687) 178 875 -

Долгосрочные обязательства СМЗ снизились с 432,2 млн рублей на конец 2024 года до 308,4 млн рублей на конец марта 2025 года, краткосрочные остались на уровне 2,5 млрд рублей. Кредиторская задолженность сохранилась на отметке 2 млрд рублей, дебиторская уменьшилась с 2,2 млрд рублей до 1,6 млрд рублей.

СМЗ выпускает магниевую и редкометалльную продукцию (ниобиевую, танталовую, титановую и некоторую другую).

Основные пакеты акций СМЗ (89,5%) по иску Генпрокуратуры были изъяты в пользу государства в 2022 году. Они принадлежали четырем крупным акционерам-физлицам: Сергею Кирпичеву (15,45%), Петру Кондрашеву (24%), Тимуру Старостину (25%) и Игорю Пестрикову (25%). Решение подтвердили апелляционная и кассационная судебные инстанции.

В 2023 году президент подписал указ о передаче госкорпорации "Росатом" в качестве имущественного взноса пакета акций СМЗ, который перешел в федеральную собственность. В январе 2024 года распоряжение было выполнено.

В марте 2024 года суд взыскал в пользу государства оставшиеся 10,5% акций завода, принадлежавших более 2 тыс. миноритарным держателям. Часть из них пытается обжаловать решение суда в апелляционной инстанции.