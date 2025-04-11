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Деприватизированный СМЗ в 2024 году получил 907 млн рублей чистого убытка по МСФО

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - ОАО "Соликамский магниевый завод" в 2024 году получило 907,3 млн рублей рублей чистого убытка по МСФО против 1,1 млрд рублей прибыли годом ранее, говорится в отчетности предприятия.

Выручка сократилась на 10,9% - до 11 млрд рублей, себестоимость выросла на 5,4%, до 10,6 млрд рублей. Валовая прибыль в результате уменьшилась в 5,4 раза - до 426,2 млн рублей.

Убыток от операционной деятельности составил 1,3 млрд рублей, годом ранее была зафиксирована прибыль в размере 656,4 млн рублей.

Дебиторская задолженность возросла с 1,3 млрд рублей на конец 2023 года до 2,2 млрд рублей на конец 2024 года, кредиторская - с 1,1 млрд рублей до 1,2 млрд рублей.

Соликамский магниевый завод в 2024 году получил чистый убыток по РСБУ в размере 1,1 млрд рублей против чистой прибыли в 753,3 млн рублей в 2023 году. Выручка снизилась на 9,6% - до 11,2 млрд рублей.

СМЗ выпускает магниевую и редкометалльную продукцию (в том числе ниобиевую, танталовую, титановую).

В 2022 году Генпрокуратура, действуя в интересах Росимущества, через суд добилась изъятия в пользу государства 89,5% акций СМЗ, принадлежавших четырем крупным акционерам-физлицам: Сергею Кирпичеву (15,45%), Петру Кондрашеву (24%), Тимуру Старостину (25%) и Игорю Пестрикову (25%). Решение подтвердили апелляционная и кассационная инстанции. В январе 2023 года президент подписал указ о передаче госкорпорации "Росатом" в качестве имущественного взноса пакета акций СМЗ, который перешел в федеральную собственность. В январе 2024 года распоряжение было выполнено.

В марте 2024 года суд взыскал в пользу государства оставшиеся 10,5% акций завода, принадлежавших более 2 тыс. миноритарным держателям. Часть из них пытается обжаловать решение суда в апелляционной инстанции.

СМЗ Соликамский магниевый завод Генпрокуратура Росатом
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