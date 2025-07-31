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"Соликамский магниевый завод" увеличил полугодовой чистый убыток по РСБУ в 5 раз

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ, Пермский край) в январе-июне 2025 года получило чистый убыток по РСБУ в размере 1,2 млрд рублей, что в 4,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в промежуточной отчетности компании.

Выручка снизилась на 7,8%, до 5 млрд рублей.

Основные финансовые показатели ОАО "СМЗ" (в тысячах рублей):

ПоказательI полугодие 2025 г.I полугодие 2024 г.Динамика
Выручка4 969 1805 391 894-7,8%
Себестоимость продаж5 263 2385 312 337-0,9%
Валовая прибыль (убыток)(294 058)79 557-
Убыток от продаж1 110 036663 396+1,7 раза
Убыток до налогообложения1 247 767346 864+3,6 раза
Чистый убыток1 162 926238 303+4,9 раза

Долгосрочные обязательства СМЗ снизились с 432,2 млн рублей на конец 2024 года до 395,2 млн рублей на конец июня 2025 года, краткосрочные - с 2,5 млрд до 2,4 млрд рублей. Кредиторская задолженность уменьшилась с 2 млрд до 1,9 млрд рублей, дебиторская - с 2,2 млрд до 1 млрд рублей.

СМЗ выпускает магниевую и редкометалльную продукцию (ниобиевую, танталовую, титановую и некоторую другую).

Основные пакеты акций СМЗ (89,5%) по иску Генпрокуратуры были изъяты в пользу государства в 2022 году. Они принадлежали четырем крупным акционерам-физлицам: Сергею Кирпичеву (15,45%), Петру Кондрашеву (24%), Тимуру Старостину (25%) и Игорю Пестрикову (25%). Решение подтвердили апелляционная и кассационная судебные инстанции.

В 2023 году президент подписал указ о передаче госкорпорации "Росатом" в качестве имущественного взноса пакета акций СМЗ, который перешел в федеральную собственность. В январе 2024 года распоряжение было выполнено.

В марте 2024 года суд взыскал в пользу государства оставшиеся 10,5% акций завода, принадлежавших более чем 2 тысячам миноритарным держателям. В мае 2025 года апелляция частично отменила решение суда первой инстанции, сохранив акции в собственности тех миноритариев, кто приобретал бумаги на бирже.

Прокуратура пытается обжаловать судебные акты в кассационной инстанции, рассмотрение назначено на 25 августа.

Пермский край Соликамский магниевый завод Росатом СМЗ Генпрокуратура
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