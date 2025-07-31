"Соликамский магниевый завод" увеличил полугодовой чистый убыток по РСБУ в 5 раз

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ, Пермский край) в январе-июне 2025 года получило чистый убыток по РСБУ в размере 1,2 млрд рублей, что в 4,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в промежуточной отчетности компании.

Выручка снизилась на 7,8%, до 5 млрд рублей.

Основные финансовые показатели ОАО "СМЗ" (в тысячах рублей):

Показатель I полугодие 2025 г. I полугодие 2024 г. Динамика Выручка 4 969 180 5 391 894 -7,8% Себестоимость продаж 5 263 238 5 312 337 -0,9% Валовая прибыль (убыток) (294 058) 79 557 - Убыток от продаж 1 110 036 663 396 +1,7 раза Убыток до налогообложения 1 247 767 346 864 +3,6 раза Чистый убыток 1 162 926 238 303 +4,9 раза

Долгосрочные обязательства СМЗ снизились с 432,2 млн рублей на конец 2024 года до 395,2 млн рублей на конец июня 2025 года, краткосрочные - с 2,5 млрд до 2,4 млрд рублей. Кредиторская задолженность уменьшилась с 2 млрд до 1,9 млрд рублей, дебиторская - с 2,2 млрд до 1 млрд рублей.

СМЗ выпускает магниевую и редкометалльную продукцию (ниобиевую, танталовую, титановую и некоторую другую).

Основные пакеты акций СМЗ (89,5%) по иску Генпрокуратуры были изъяты в пользу государства в 2022 году. Они принадлежали четырем крупным акционерам-физлицам: Сергею Кирпичеву (15,45%), Петру Кондрашеву (24%), Тимуру Старостину (25%) и Игорю Пестрикову (25%). Решение подтвердили апелляционная и кассационная судебные инстанции.

В 2023 году президент подписал указ о передаче госкорпорации "Росатом" в качестве имущественного взноса пакета акций СМЗ, который перешел в федеральную собственность. В январе 2024 года распоряжение было выполнено.

В марте 2024 года суд взыскал в пользу государства оставшиеся 10,5% акций завода, принадлежавших более чем 2 тысячам миноритарным держателям. В мае 2025 года апелляция частично отменила решение суда первой инстанции, сохранив акции в собственности тех миноритариев, кто приобретал бумаги на бирже.

Прокуратура пытается обжаловать судебные акты в кассационной инстанции, рассмотрение назначено на 25 августа.