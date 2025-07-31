"Соликамский магниевый завод" увеличил полугодовой чистый убыток по РСБУ в 5 раз
Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ, Пермский край) в январе-июне 2025 года получило чистый убыток по РСБУ в размере 1,2 млрд рублей, что в 4,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в промежуточной отчетности компании.
Выручка снизилась на 7,8%, до 5 млрд рублей.
Основные финансовые показатели ОАО "СМЗ" (в тысячах рублей):
|Показатель
|I полугодие 2025 г.
|I полугодие 2024 г.
|Динамика
|Выручка
|4 969 180
|5 391 894
|-7,8%
|Себестоимость продаж
|5 263 238
|5 312 337
|-0,9%
|Валовая прибыль (убыток)
|(294 058)
|79 557
|-
|Убыток от продаж
|1 110 036
|663 396
|+1,7 раза
|Убыток до налогообложения
|1 247 767
|346 864
|+3,6 раза
|Чистый убыток
|1 162 926
|238 303
|+4,9 раза
Долгосрочные обязательства СМЗ снизились с 432,2 млн рублей на конец 2024 года до 395,2 млн рублей на конец июня 2025 года, краткосрочные - с 2,5 млрд до 2,4 млрд рублей. Кредиторская задолженность уменьшилась с 2 млрд до 1,9 млрд рублей, дебиторская - с 2,2 млрд до 1 млрд рублей.
СМЗ выпускает магниевую и редкометалльную продукцию (ниобиевую, танталовую, титановую и некоторую другую).
Основные пакеты акций СМЗ (89,5%) по иску Генпрокуратуры были изъяты в пользу государства в 2022 году. Они принадлежали четырем крупным акционерам-физлицам: Сергею Кирпичеву (15,45%), Петру Кондрашеву (24%), Тимуру Старостину (25%) и Игорю Пестрикову (25%). Решение подтвердили апелляционная и кассационная судебные инстанции.
В 2023 году президент подписал указ о передаче госкорпорации "Росатом" в качестве имущественного взноса пакета акций СМЗ, который перешел в федеральную собственность. В январе 2024 года распоряжение было выполнено.
В марте 2024 года суд взыскал в пользу государства оставшиеся 10,5% акций завода, принадлежавших более чем 2 тысячам миноритарным держателям. В мае 2025 года апелляция частично отменила решение суда первой инстанции, сохранив акции в собственности тех миноритариев, кто приобретал бумаги на бирже.
Прокуратура пытается обжаловать судебные акты в кассационной инстанции, рассмотрение назначено на 25 августа.