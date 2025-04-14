Экс-мажоритарий СМЗ заочно осужден за растрату 250 млн рублей

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Соликамский горсуд Пермского края заочно вынес приговор в отношении бывшего совладельца ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ, Пермский край) Игоря Пестрикова по делу о хищении денег предприятия, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Суд установил, что с мая по июнь 2022 года подсудимый, являясь контролирующим акционером СМЗ, организовал хищение принадлежащих заводу 250 млн рублей путем заключения договора займа, который не намеревался исполнять. Позже эта сделка была признана недействительной, а деньги взысканы в пользу предприятия.

"Также Пестриков организовал покушение на растрату под видом оплаты его доли в уставном капитале коммерческой организации, якобы реализуемой обществу путем продажи по цене 2,5 млрд рублей. Однако в связи с вмешательством правоохранительных органов довести задуманное до конца не удалось", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что Пестриков скрылся от следствия и суда и в настоящее время находится в международном розыске. Уголовное дело рассмотрено судом в его отсутствие.

Суд признал экс-акционера виновным по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 (организация растраты), ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 160 УК РФ (организация покушения на растрату, с использованием лицом своего служебного положения, в особо крупном размере). Ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 1,5 млн рублей.

Такое ему запрещено выполнять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческих организациях в течение 2 лет и 10 месяцев.

Как сообщалось, основные пакеты акций СМЗ (суммарно 89,4%) по иску Генпрокуратуры были изъяты в пользу РФ в 2022 году. В частности, мажоритарными акционерами являлись: Сергей Кирпичев (15,45%), Петр Кондрашев (24%), Тимур Старостин (25%) и Пестриков (25%). Решение суда подтвердили апелляционная и кассационная инстанции. В марте 2024 года суд удовлетворил иск прокурора региона об истребовании в пользу РФ оставшихся 10,6% акций СМЗ, принадлежащих около 2,3 тыс. миноритарных держателей. Некоторые акционеры не согласились с таким решением суда и обжаловали его в апелляционном порядке. В настоящее время решение по их жалобам еще не принято.

В 2023 году президент РФ подписал указ о передаче госкорпорации "Росатом" в качестве имущественного взноса пакета акций СМЗ, который перешел в федеральную собственность. В январе 2024 года распоряжение было выполнено.

Ранее со ссылкой на материалы одного из арбитражных дел сообщалось, что в начале июня 2022 года Пестриков через подконтрольного ему генерального директора Артура Уртаева на основании заключенного с ним договора займа завладел 250 млн рублей, принадлежащими заводу.

По данному факту следователи полиции возбудили уголовное дело по ч.5 ст.33, ч.1 ст.201 УК РФ (пособничество в злоупотреблении полномочиями). В июне того же года Уртаева задержали в рамках уголовного дела по ст.160 УК РФ (присвоение или растрата), а Пестрикова объявили в розыск.

По данным Пермского краевого суда, в марте 2024 года Уртаеву было назначено 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом 1,5 млн рублей. В качестве дополнительного наказания он лишен права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационных работ в коммерческих структурах сроком на 2 года 9 месяцев.

В 2022 году СМЗ обратился в Арбитражный суд Пермского края с иском о признании сделки недействительной и возврате 250 млн рублей с процентами за неправомерное пользование денежными средствами. Суд удовлетворил иск полностью.

В апреле текущего года стало известно, что МВД объявило в розыск еще одного бывшего акционера СМЗ - Кондрашева. Инкриминируемая статья УК РФ не указана. По данным СМИ, он находится за пределами России.

СМЗ выпускает магниевую и редкометалльную продукцию (ниобиевую, танталовую, титановую и некоторую другую).