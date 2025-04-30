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"Мостотрест" снизил годовую чистую прибыль по МСФО в 9,7 раза

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Мостотрест" по МСФО в 2024 году упала до 109,4 млн рублей с 1,06 млрд рублей по итогам 2023 года, говорится в отчетности компании.

Выручка снизилась до 3,7 млрд рублей (-5%), себестоимость продаж выросла до 3 млрд рублей (+24,9%), валовый убыток составил 344 млн рублей против валовой прибыли 654,9 млн рублей в 2023 году.

Компания отразила в отчетном периоде 21 млн рублей операционного убытка против операционной прибыли почти 1,2 млрд рублей годом ранее.

Дебиторская задолженность "Мостотреста" по договорам строительного подряда за год увеличилась в 1,8 раза, до 3,4 млрд рублей. Денежные средства на спецсчетах компании, выделенные на строительство по заключенным ранее госконтрактам, на конец прошлого года составляли 6,2 млрд рублей против 9 млрд рублей годом ранее.

Долгосрочные обязательства "Мостотреста" за год снизились до 529 млн рублей с 9 млрд рублей на конец 2023 года. В частности, торговая и прочая кредиторская задолженность упала до 240,3 млн рублей с 8,7 млрд рублей соответственно. Краткосрочные обязательства компании за год подскочили до 16,4 млрд рублей с 5 млрд рублей за счет роста обязательств по договорам с заказчиками.

"Мостотрест" в своей отчетности оценивает объем обязательств к исполнению в рамках имеющихся договоров стройподряда в 40,1 млрд руб., из которых работы на 26,5 млрд рублей планируется завершить в текущем году.

В отчетности "Мостотреста" указано, что в портфеле имеющихся активов компании, в частности, по-прежнему есть 1,695 млн акций Сбербанка. В конце января текущего года компания сообщала о проведении заседания совета директоров, на котором должен был рассматриваться вопрос об их продаже. Однако, исходя из отчетности, пакет пока не продан. На конец 2024 года его справедливая стоимость , как указано в отчетности, составляла 473,6 млн рублей.

"Мостотрест" существенно сократил масштабы деятельности после реорганизации 2020 года. Из группы в ходе реорганизации были выделены основные производственные активы, впоследствии вошедшие в АО "Дороги и мосты", которое стало частью инфраструктурного холдинга "Нацпроектстрой". Численность сотрудников "Мостотреста" в результате этих процедур упала с почти 16 тыс. до примерно 300 человек. Оставаясь отдельной самостоятельной компанией, "Мостотрест" продолжает работу на рынке, специализируясь на строительстве инженерных и других транспортных сооружений.

Владельцем 97% акций "Мостотреста", согласно опубликованной отчетности, на конец 2024 года было неназванное российское ООО. В качестве такового в отчетах группы ранее раскрывалось ООО "Стройпроектхолдинг" Аркадия Ротенберга. Оставшиеся 3% акций "Мостотреста" находятся в свободном обращении.

Мостотрест Сбербанк Нацпроектстрой Аркадий Ротенберг Стройпроектхолдинг Дороги и мосты
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