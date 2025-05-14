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"Мостотрест" сократил квартальный чистый убыток по РСБУ на 12% при росте выручки

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Чистый убыток ПАО "Мостотрест" по РСБУ в первом квартале 2025 года снизился в годовом исчислении на 12%, до 78,3 млн рублей, сообщила компания.

Выручка группы за отчетный период выросла в 1,88 раза, до 1,176 млрд рублей.

Долгосрочные обязательства "Мостотреста" с начала года почти не изменились и составили 7,358 млрд рублей. Краткосрочные обязательства снизились с 9,33 млрд рублей до 9,24 млрд рублей.

"Мостотрест" существенно сократил масштабы деятельности после реорганизации 2020 года. Из группы в ходе реорганизации были выделены основные производственные активы, впоследствии вошедшие в АО "Дороги и мосты", которое стало частью инфраструктурного холдинга "Нацпроектстрой". Численность сотрудников "Мостотреста" в результате этих процедур упала с почти 16 тысяч до примерно 300 человек. Оставаясь отдельной самостоятельной компанией, "Мостотрест" продолжает работу на рынке, специализируясь на строительстве инженерных и других транспортных сооружений.

Владельцем 97% акций "Мостотреста", согласно последней раскрытой компанией информации о структуре собственников, оставалось ООО "Стройпроектхолдинг" Аркадия Ротенберга. Оставшиеся 3% находятся в свободном обращении.

Мостотрест Аркадий Ротенберг Нацпроектстрой Стройпроектхолдинг Дороги и мосты
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