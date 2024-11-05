"Мостотрест" получил за девять месяцев 317,6 млн рублей чистого убытка по РСБУ

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Чистый убыток ПАО "Мостотрест" по РСБУ в январе-сентябре 2024 года составил 317,6 млн рублей против чистой прибыли более 1,6 млрд рублей годом ранее, сообщила компания.

Выручка выросла на 21,3%, до 2,6 млрд рублей, себестоимость продаж - на 21,7%, до 2,65 млрд рублей. Валовый убыток составил 15 млн рублей против валового убытка 6 млн рублей за аналогичный период прошлого года.

Управленческие расходы снизились до 394,6 млн рублей (-23,4%). Прочие доходы составили 185,5 млн рублей (-48,5%), прочие расходы - 387,8 млн рублей (+40,3%). Убыток до налогообложения вырос более чем в 1,5 раза (на 56,4%), до 387,5 млн рублей.

Показатель дебиторской задолженности компании подскочил почти в 2,5 раза и составил почти 6,2 млрд рублей.

Совокупные обязательства "Мостотреста" с начала года выросли на 14,5%, до 15,2 млрд рублей. В частности, долгосрочные обязательства - почти до 13 млрд рублей с 11,4 млрд рублей за счет роста задолженности по полученным авансам до 12 млрд рублей с 10,5 млрд рублей. соответственно. Краткосрочные обязательства с начала года выросли до 2,3 млрд рублей с 1,9 млрд рублей.

"Мостотрест" существенно сократил масштабы деятельности после реорганизации 2020 года. Из группы в ходе реорганизации были выделены основные производственные активы, впоследствии вошедшие в АО "Дороги и мосты", которое стало частью инфраструктурного холдинга "Нацпроектстрой". Численность сотрудников "Мостотреста" в результате этих процедур упала с почти 16 тысяч до примерно 300 человек. Оставаясь отдельной самостоятельной компанией, "Мостотрест" продолжает работу на рынке, специализируясь на строительстве инженерных и других транспортных сооружений.

С конца 2023 года "Мостотрест" получил два крупных для своих нынешних масштабов инфраструктурных госконтракта по крымским объектам: на расширение ж/д участка Владиславовка - Семь Колодезей за 16,2 млрд руб. и на строительство железнодорожного обхода Инкерманского Свято-Климентовского мужского монастыря за 15,9 млрд руб.

Владельцем 97% акций "Мостотреста" на конец I полугодия текущего года оставалось ООО "Стройпроектхолдинг" Аркадия Ротенберга. Оставшиеся 3% - в свободном обращении.