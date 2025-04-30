В России рост цен на лук за неделю ускорился до 7,5%, на капусту - до 6,6%

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Капуста, лук и свекла, вырвавшиеся в лидеры по росту цен на рынке плодоовощной продукции, на минувшей неделе закрепили эти позиции с более высокими показателями. Причем больше всего подорожал лук, сместивший на второе место капусту, следует из данных Росстата.

Цены на лук с 22 по 28 апреля повысились на 7,5%, на капусту - на 6,6%, на свеклу - на 5%. Темпы подорожания ускорились. Неделю назад они составляли 6%, 6,3% и 4,7% соответственно.

В то же время рост цен на картофель замедлился до 2,7% с 3,7% неделей ранее, на морковь - до 2,7% с 3,4%.

Цены на яблоки выросли на 1% (на 0,7% на предыдущей неделе).

В то же время огурцы подешевели на 6,7% (на 1,1%), помидоры - на 3,7% (на 1%), бананы - на 1,4% (на 0,9%).

В целом цены на плодоовощную продукцию на минувшей неделе не изменились, отмечает Росстат.

С начала года наибольший рост цен по-прежнему демонстрирует картофель - в 1,5 раза. Капуста подорожала на 42,2%, свекла - на 34,3%, лук - на 25%, морковь - на 18%, яблоки - на 10,6%, помидоры - на 8,9%, бананы - на 7,5%.

В 2024 году фрукты и овощи в стране подорожали на 22,1%.