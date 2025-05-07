Росстат отметил снижение цен на фрукты и овощи за неделю на 0,3%

Картофель подорожал на 1,7% против 2,7% неделей ранее

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В России с 29 апреля по 5 мая фрукты и овощи подешевели на 0,3%, сообщил Росстат.

Лидером по росту цен остается лук, подорожавший за неделю на 6,9% (темп роста цен замедлился с 7,5% неделей ранее). Также замедлился рост цен на капусту до 4,5% (+6,6%) и на свеклу до 4,3% (+5%).

Цены на картофель увеличились на 1,7% против роста в 2,7% неделей ранее.

Рост цен на морковь ускорился - до 3,7% с 2,7% неделей ранее, на яблоки - до 1,2% с 1%.

Огурцы подешевели на 8% (на 6,7%), помидоры - на 3,9% (на 3,7%), бананы - на 1,1% (на 1,4%).

С начала года наибольший рост цен по-прежнему демонстрирует картофель - в 1,5 раза. Капуста подорожала на 48,6%, свекла - на 40%, лук - на 33,7%, морковь - на 22,4%, яблоки - на 11,9%, бананы - на 6,3%, помидоры - на 4,6%. Цены на огурцы с начала года снизились более чем на 30%.

В 2024 году плодоовощная продукция в стране подорожала на 22,1%.