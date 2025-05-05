Поиск

"Микран" ликвидировал итальянскую "дочку"

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - АО "НПФ "Микран" (Томск) ликвидировало дочернее R&D подразделение в Италии - Youncta S.r.l., которое входило в структуру группы с 2014 года.

Как сообщается в отчете "Микрана" за 2024 год, Youncta S.r.l, осуществлявшее "технико-внедренческую деятельность в области высоких технологий", было ликвидировано в ноябре 2024 года.

Через итальянскую "дочку" "Микран" поставлял продукцию на европейские рынки.

Сейчас, согласно материалам, главным фокусом компании является развитие на российском рынке, а также продвижение продукции в странах Ближнего Востока и СНГ.

Между тем, в годовом отчете "Микрана" за 2022 год сообщалось, что операционная деятельность итальянской "дочки" была приостановлена в 2022 году в связи с "СВО и наложенными санкциями".

"Интерфакс" направил запрос в "Микран" относительно возможных планов компании на возврат на европейские рынки.

Научно-производственная фирма "Микран" была создана в 1991 году. Ее основными направлениями деятельности являются производство телекоммуникационного оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры и аксессуаров СВЧ-тракта, сверхвысокочастотной электроники и модулей, радаров для навигации и обеспечения безопасности, мобильные комплексы связи, комплексные решения в области связи и автоматизации. Весной этого года "Микран" вошел в "Икс Холдинг".

Томск Италия Икс Холдинг Микран Youncta
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Москве происходят сбои с мобильной связью

Баффет покинет пост CEO Berkshire Hathaway в конце года

Баффет покинет пост CEO Berkshire Hathaway в конце года

ФАС согласовала сделку по приобретению "Магнитом" контроля в "Азбуке вкуса"

ФАС согласовала сделку по приобретению "Магнитом" контроля в "Азбуке вкуса"

Европа стремится ускорить закачку газа в ПХГ

Brent подешевела до $59,17 за баррель

Уолл-стрит закрылась в плюсе, S&P 500 выдал самую длинную серию роста более чем за 20 лет

Уолл-стрит закрылась в плюсе, S&P 500 выдал самую длинную серию роста более чем за 20 лет

Новак отметил, что торговые войны будут влиять и на обеспечение спроса на нефть

Восемь стран ОПЕК+ в июне увеличат добычу нефти на 411 тыс. б/с

Восемь стран ОПЕК+ в июне увеличат добычу нефти на 411 тыс. б/с

Источники узнали о планах стран ОПЕК+ увеличить добычу нефти на 411 тыс. б/с в июне

Источники узнали о планах стран ОПЕК+ увеличить добычу нефти на 411 тыс. б/с в июне

Трамп предложил увеличить оборонный бюджет до $1,01 трлн в 2026 финансовом году

Трамп предложил увеличить оборонный бюджет до $1,01 трлн в 2026 финансовом году
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6315 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне130 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости383 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе402 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов204 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2248 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });