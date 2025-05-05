"Микран" ликвидировал итальянскую "дочку"

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - АО "НПФ "Микран" (Томск) ликвидировало дочернее R&D подразделение в Италии - Youncta S.r.l., которое входило в структуру группы с 2014 года.

Как сообщается в отчете "Микрана" за 2024 год, Youncta S.r.l, осуществлявшее "технико-внедренческую деятельность в области высоких технологий", было ликвидировано в ноябре 2024 года.

Через итальянскую "дочку" "Микран" поставлял продукцию на европейские рынки.

Сейчас, согласно материалам, главным фокусом компании является развитие на российском рынке, а также продвижение продукции в странах Ближнего Востока и СНГ.

Между тем, в годовом отчете "Микрана" за 2022 год сообщалось, что операционная деятельность итальянской "дочки" была приостановлена в 2022 году в связи с "СВО и наложенными санкциями".

"Интерфакс" направил запрос в "Микран" относительно возможных планов компании на возврат на европейские рынки.

Научно-производственная фирма "Микран" была создана в 1991 году. Ее основными направлениями деятельности являются производство телекоммуникационного оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры и аксессуаров СВЧ-тракта, сверхвысокочастотной электроники и модулей, радаров для навигации и обеспечения безопасности, мобильные комплексы связи, комплексные решения в области связи и автоматизации. Весной этого года "Микран" вошел в "Икс Холдинг".