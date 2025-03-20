"ИКС Холдинг" приобрел производителя телеком-оборудования "Микран"

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Многопрофильный IT-холдинг "ИКС Холдинг" находится на финальной стадии сделки по приобретению производителя телеком-оборудования из Томска "Микран".

"На днях мы вошли в финальную стадию сделки по присоединению к нам инженерной компании "Микран" из Томска. Компания обладает уникальными разработками в области радиоэлектроники, релейных систем и контрольно-измерительного оборудования, которые используются телекомоператорами и разработчиками телекоммуникационного оборудования", - рассказал глава "ИКС Холдинга" Алексей Шелобков в интервью "Ведомостям".

Сумма сделки по приобретению актива не раскрывается.

Научно-производственная фирма "Микран" была создана в 1991 году. Ее основными направлениями деятельности являются производство телекоммуникационного оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры и аксессуаров СВЧ-тракта, сверхвысокочастотной электроники и модулей, радаров для навигации и обеспечения безопасности, мобильные комплексы связи, комплексные решения в области связи и автоматизации. В 2023 году выручка АО составила 7,38 млрд рублей, показав рост с 2022 года на 66%. EBITDA увеличилась на 10,2% до 1,49 млрд рублей, чистая прибыль – на 11,2% до 489,9 млн рублей.

Данные об акционерах АО "НПФ Микран" скрыты. В феврале 2024 года "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщал, что 90% "Микрана" приобрела структура "Газпрома" – "Газпром тех".

"ИКС Холдинг" объединяет группы компаний YADRO, "Цитадель", "Криптонит", а также компанию по созданию низкоорбитальной спутниковой группировки широкополосной передачи данных с глобальным покрытием "Бюро 1440". Компании "ИКС Холдинга" создают телеком-оборудование, системы сбора, хранения и анализа данных, системы информбезопасности, спутниковые системы, вычислительную технику, чипы и другие решения.

По словам Шелобкова, в 2024 году выручка "ИКС Холдинга" "значительно превысила" 200 млрд рублей.

Говоря о перспективах IPO, он указал, что пока холдингу приоритетнее развиваться самостоятельно: "Это увеличивает скорость бизнеса, наращивания компетенций и выхода в новые продуктовые ниши". Тем не менее, Шелобков не исключил, что в перспективе какие-то компании холдинга могу потенциально выйти на IPO.