"Микран" не планирует менять свою политику после смены акционера

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - АО "НПФ "Микран" не планирует менять политику компании, несмотря на то, что его приобретает многопрофильный IT-холдинг "ИКС Холдинг", сообщила "Интерфаксу" гендиректор "Микрана" Вера Парамонова.

"Политика компании не изменится, производственные мощности будут расти, объемы будут расти. По крайней мере, мы (с "ИКС Холдингом" - ИФ) полезны друг для друга", - сказала она.

Как сообщали "Ведомости", "ИКС Холдинг" находится на финальной стадии сделки по приобретению "Микрана". Сумма сделки не раскрывается.

Научно-производственная фирма "Микран" была создана в 1991 году. Ее основными направлениями деятельности являются производство телекоммуникационного оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры и аксессуаров СВЧ-тракта, сверхвысокочастотной электроники и модулей, радаров для навигации и обеспечения безопасности, мобильные комплексы связи, комплексные решения в области связи и автоматизации. В 2023 году выручка АО составила 7,38 млрд рублей, показав рост с 2022 года в 1,7 раза. EBITDA увеличилась на 10,2% - до 1,49 млрд рублей, чистая прибыль - на 11,2%, до 489,9 млн рублей.

Данные об акционерах АО "НПФ Микран" скрыты. В феврале 2024 года "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщал, что 90% "Микрана" приобрела структура "Газпрома" - "Газпром тех". При этом, по данным самого "Микрана" на 1 июля 2024 года, единственным владельцем его акций являлось АО "Панорама" (основной вид деятельности - вложения в ценные бумаги).

"ИКС Холдинг" объединяет группы компаний YADRO, "Цитадель", "Криптонит", а также компанию по созданию низкоорбитальной спутниковой группировки широкополосной передачи данных с глобальным покрытием "Бюро 1440". Компании "ИКС Холдинга" создают телеком-оборудование, системы сбора, хранения и анализа данных, системы информбезопасности, спутниковые системы, вычислительную технику, чипы и другие решения.