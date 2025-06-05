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"Микран" ликвидирует компанию-оператора фабрики микросхем

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - ООО "Микатом" (принадлежит АО "НПФ "Микран", Томск) начало процедуру ликвидации юридического лица, сообщается в материалах "Федресурса".

Решение о ликвидации юрлица "Микран" принял 4 июня.

"Интерфакс" запросил у "Микрана" комментарий о причинах ликвидации дочерней компании.

ООО "Микатом" было зарегистрировано в конце 2021 года, в феврале 2022 года компания стала резидентом территории опережающего развития (ТОР) "Северск". Планировалось, что компания будет реализовывать проект фабрики микроэлектроники в ТОР мощностью до 200 тыс. микросхем в год. Целью проекта была организация производства силовой и СВЧ-электроники на основе нитрида галлия для обеспечения технологической независимости отечественных компаний к 2025 году.

Ожидалось, что инвестиции в новое производство составят не менее 4 млрд рублей. При этом для успешной реализации проекта "Микран" планировал заручиться финансовой поддержкой "Росатома" и войти в нацпроект "Развитие инфраструктуры производства гражданской электроники". Фабрика должна была располагаться на территории АО "Сибирский химический комбинат" (СХК), СХК был готов обеспечивать ее энергомощностями.

Вместе с тем после презентаций проекта у "Микрана" дважды менялись акционеры. В феврале 2024 года "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщал, что 90% "Микрана" приобрела структура "Газпрома" - "Газпром тех", а в марте 2025 года стало известно, что компанию купил "ИКС Холдинг".

Научно-производственная фирма "Микран" была создана в 1991 году. Основными направлениями ее деятельности являются производство телекоммуникационного оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры и аксессуаров СВЧ-тракта, сверхвысокочастотной электроники и модулей, радаров для навигации и обеспечения безопасности, мобильные комплексы связи, комплексные решения в области связи и автоматизации.

ИКС Холдинг Томск Микран ООО "Микатом"
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