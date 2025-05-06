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Ferrari увеличила чистую прибыль на 17% в I квартале, выручку - на 13%

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Итальянский производитель спортивных автомобилей Ferrari N.V. зафиксировал рост всех основных финансовых показателей в первом квартале 2025 года.

Как говорится в пресс-релизе Ferrari, чистая прибыль в январе-марте возросла на 17%, до 412 млн евро с 352 млн евро за аналогичный период прошлого года.

Показатель EBITDA повысился на 15%, до 693 млн евро, EBIT - на 23%, до 542 млн евро.

Выручка компании увеличилась на 13%, до 1,791 млрд евро.

В прошлом квартале Ferrari продала 3593 автомобиля, на 33 больше, чем за тот же период годом ранее.

В регионе EMEA, объединяющем Европу, Ближний Восток и Африку, продажи увеличились на 8%, до 1701 машины. В Северной и Южной Америке продажи повысились на 3%, до 1022 автомобилей. Тем временем в Китае (включая Гонконг и Тайвань) поставки сократились на 25%, в остальных странах Азиатско-Тихоокеанского региона показатель понизился на 6%.

Производитель спорткаров в 2025 году ожидает выручку в размере не менее 7 млрд евро, скорректированную EBITDA - не менее 2,68 млрд евро, скорректированную EBIT - свыше 2,03 млрд евро.

Акции Ferrari дешевеют на 0,5% на торгах в Милане во вторник. Капитализация компании с начала года снизилась на 1,2%, оценивается примерно в 100 млрд евро.

Ferrari Италия
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