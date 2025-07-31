Ferrari увеличила квартальную чистую прибыль и выручку

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Итальянский производитель спортивных автомобилей Ferrari N.V. зафиксировал умеренный рост чистой прибыли и выручки во втором квартале 2025 года.

В апреле-июне чистая прибыль компании составила 425 млн евро против 413 млн евро годом ранее.

Показатель EBITDA вырос на 6%, до 709 млн евро, EBIT - на 8%, до 552 млн евро.

Выручка Ferrari во втором квартале увеличилась на 4%, до 1,787 млрд евро.

В отчетном квартале компания продала 3494 автомобиля против 3484 годом ранее. Наибольшим спросом пользовались модели 296 GTS, Purosangue и Roma Spider.

В регионе, объединяющем Европу, Ближний Восток и Африку, продажи в прошлом квартале снизились на 1%, в Северной и Южной Америке - выросли на 1%, в Китае, Гонконге и Тайване показатель понизился на 1%, а в остальных странах Азиатско-Тихоокеанского региона - вырос на 2%.

В текущем году в целом Ferrari ожидает получить выручку в размере не менее 7 млрд евро, скорректированную EBITDA - не менее 2,68 млрд евро, скорректированную EBIT - не менее 2,03 млрд евро (ранее - 1,77 млрд евро).