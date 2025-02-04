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Ferrari увеличила выручку в 2024 году на 12%, чистую прибыль - на 21%

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Итальянский производитель спортивных автомобилей Ferrari N.V. завершил 2024 год с рекордной выручкой и чистой прибылью.

Как сообщается в пресс-релизе, за прошлый год Ferrari получила чистую прибыль в размере 1,53 млрд евро по сравнению с 1,26 млрд евро в 2023 году при выручке в 6,68 млрд евро против 5,97 млрд евро годом ранее.

Прибыль до налоговых, процентных и амортизационных выплат (EBITDA) увеличилась на 12%, до 2,56 млрд евро.

Чистая прибыль автопроизводителя в четвертом квартале прошлого года выросла на 31%, до 386 млн евро, EBITDA - на 15%, до 643 млн евро, выручка - на 14%, до 1,74 млрд евро.

В четвертом квартале продажи Ferrari повысились на 2% в годовом выражении, до 3 325 машин, по итогам года поставки выросли на 1%, до 13 752 автомобилей.

Ferrari рассчитывает, что в 2025 году её выручка превысит 7 млрд евро, скорректированная EBITDA составит не менее 2,68 млрд евро.

Котировки акций Ferrari растут на 2,5% на торгах в Милане во вторник. Капитализация компании за последние 12 месяцев повысилась на 22% и составляет чуть более 100 млрд евро.

Ferrari Италия
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