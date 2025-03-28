Ferrari поднимет цены на ряд моделей на 10% из-за американских пошлин на импорт

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Итальянский производитель спортивных автомобилей Ferrari N.V. планирует в следующем месяце поднять цены на некоторые модели на 10% в ответ на вводимые США импортные пошлины.

Стоимость всех автомобилей, импортированных в Штаты до 2 апреля, останется прежней, сообщается в пресс-релизе компании. После этого неизменными останутся цены на три модельных семейства - Ferrari 296, SF90 и Roma. При этом более популярные машины, включая внедорожник Purosangue, 12Cilindri и F80, подорожают.

В результате Purosangue, стартовая цена которого составляет около $430 тыс., подорожает примерно на $43 тыс. К стоимости автомобилей ограниченной серии F80, которые стоят от $3,5 млн, запланированное повышение добавит более $350 тыс.

Ferrari по итогам 2024 года увеличила поставки на 1% - до 13,752 тыс. автомобилей. В октябре компания планирует выпустить свой первый электромобиль.

Неясно, какое влияние пошлины окажут на продажи Ferrari, поскольку на большинство ее автомобилей уже есть "лист ожидания" более чем на год. Покупатели Ferrari, как правило, достаточно богаты, чтобы легко перенести повышение цен, отмечает CNBC.

В интервью изданию в этом месяце главный исполнительный директор компании Бенедетто Винья говорил, что хотя покупатели Ferrari богаты, компания должна внимательно относиться к тому, чтобы не перекладывать слишком много дополнительных расходов от пошлин на их плечи.

Котировки акций Ferrari растут на 3,3% на торгах в Милане в пятницу. Капитализация автопроизводителя за последние 12 месяцев практически не изменилась и составляет около 95 млрд евро, в то время как фондовый индекс FTSE MIB за этот период увеличился на 12%.