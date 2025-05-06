Продажи Tesla в Европе в апреле продолжили падение

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В Европе продажи электромобилей Tesla в апреле продолжили падение, несмотря на то, что американская компания выпустила обновленную версию своей самой популярной модели - внедорожника Model Y.

В Великобритании в апреле было зарегистрировано 512 новых машин Tesla, что на 62% меньше, чем в апреле 2024 года, по данным британского Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

В Германии продажи Tesla снизились на 45,9% - до 885 единиц, сообщило Федеральное автотранспортное ведомство (KBA).

Падение в других европейских государствах было еще более значительным: в Швеции - на 81%, в Нидерландах - на 74%, в Дании - на 67%, во Франции - на 59%. В целом снижение продаж Tesla было зафиксировано на восьми из десяти крупнейших авторынков Европы.