Поиск

Продажи Tesla в Европе в апреле продолжили падение

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В Европе продажи электромобилей Tesla в апреле продолжили падение, несмотря на то, что американская компания выпустила обновленную версию своей самой популярной модели - внедорожника Model Y.

В Великобритании в апреле было зарегистрировано 512 новых машин Tesla, что на 62% меньше, чем в апреле 2024 года, по данным британского Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

В Германии продажи Tesla снизились на 45,9% - до 885 единиц, сообщило Федеральное автотранспортное ведомство (KBA).

Падение в других европейских государствах было еще более значительным: в Швеции - на 81%, в Нидерландах - на 74%, в Дании - на 67%, во Франции - на 59%. В целом снижение продаж Tesla было зафиксировано на восьми из десяти крупнейших авторынков Европы.

Tesla Германия Великобритания Франция Европа США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава Минфина РФ считает невозможным рост капитализации рынка без выхода на биржу госкомпаний

Глава Минфина РФ считает невозможным рост капитализации рынка без выхода на биржу госкомпаний

Brent подорожала более чем на 4% до $62,69 за баррель

Рынок акций РФ превысил 2800п по индексу МосБиржи на фоне роста нефти

Аэропорты СКФО до 2030 года получат на модернизацию более 35 млрд рублей

Аэропорты СКФО до 2030 года получат на модернизацию более 35 млрд рублей

Brent подорожала до $61,72 за баррель

Credit Suisse заплатит $511 млн за содействие в уклонении от уплаты налогов в США

Credit Suisse заплатит $511 млн за содействие в уклонении от уплаты налогов в США
Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов207 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне144 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6331 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2250 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости383 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе402 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });