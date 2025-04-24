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Продажи автомобилей в ЕС в I квартале снизились на 1,9%

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Продажи автомобилей в Европейском союзе в первом квартале сократились на 1,9% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Об этом говорится в сообщении Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

Число новых легковых машин, зарегистрированных в странах ЕС, составило 2,715 млн по сравнению с 2,769 млн в январе-марте прошлого года.

В том числе продажи в Германии уменьшились на 4,3%, в Италии - на 1,6%, во Франции - на 7,8%, в то время как в Испании был зафиксирован подъем на 14,1%.

Количество проданных новых автомобилей в Европе в целом (страны ЕС плюс Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания) снизилось на 0,4% - до 3,382 млн. В том числе в Великобритании продажи увеличились на 6,4%.

Реализация электромобилей в Евросоюзе в первом квартале выросла на 23,9% и достигла 413 тыс.

Продажи группы Volkswagen (включая Skoda, Audi, Seat, Porsche и др.) в ЕС повысились на 4,8%, Renault – на 9,5%, в то время как Stellantis – упали на 14%. Германский производитель автомобилей класса "люкс" Bayerische Motoren Werke AG продемонстрировал рост продаж на 0,4%, а его основной конкурент Mercedes-Benz – снижение на 6,2%.

Реализация автомобилей японской Toyota Group уменьшилась на 4,8%, южнокорейской Hyundai Group – на 7,2%.

Американский производитель электромобилей Tesla продал в январе-марте 36,167 тыс. машин, что на 45% меньше, чем за тот же период прошлого года.

В марте продажи автомобилей в ЕС сократились на 0,2% до 1,03 млн. При этом реализация электромобилей выросла на 17,1% и составила 157,505 тыс.

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