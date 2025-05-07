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В Китае продажи электромобилей Tesla в апреле снизились 7-й месяц подряд

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Американская Tesla сократила поставки электромобилей с шанхайского завода в апреле седьмой месяц подряд.

В апреле предприятие отгрузило 58 459 седанов Model 3 и внедорожников Model Y, что на 6% ниже, чем в апреле 2024 года, по предварительным расчетам Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA).

Всего оптовые продажи автомобилей на новых источниках энергии (NEV) в апреле выросли на 42% и достигли 1,14 млн, подсчитала CPCA.

Tesla Китай CPCA
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