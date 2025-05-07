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Нефтяники РФ в апреле получили по демпферу 62,7 млрд рублей

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу в апреле 2025 года составили 62,7 млрд рублей, тогда как в марте они были на уровне 100,3 млрд рублей, сообщается в материалах о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, размещенных на сайте Минфина.

Совокупно за первые четыре месяца 2025 года демпферные выплаты нефтяным компаниям составили 467,7 млрд рублей: в январе - 156,4 млрд рублей, в феврале - 148,3 млрд рублей, в марте - 100,3 млрд рублей, в апреле - 62,7 млрд рублей.

По итогам 2024 года нефтяные компании благодаря демпферному механизму получили из бюджета 1,815 трлн рублей, за 2023 год - 1,588 трлн руб., за 2022 год - 2,171 трлн рублей, за 2021 год - 674,5 млрд рублей. В 2020 году из-за рыночной конъюнктуры нефтяники заплатили в бюджет по топливному демпферу 356,6 млрд рублей. В 2019 году бюджет вернул нефтяным компаниям по демпферу 282,2 млрд рублей.

Власти выплачивают демпфер как субсидию нефтяным компаниям, чтобы те сдерживали внутренние цены на топливо при высоких экспортных нетбэках.

Также нефтяники получили из бюджета РФ выплаты по акцизу на нефтяное сырье за апрель - 113,7 млрд рублей (за март было 114,6 млрд рублей, за февраль - 162,9 млрд рублей, а за январь - 156,5 млрд рублей). Суммарно в январе-апреле выплаты по данному показателю составили 547,7 млрд рублей.

За 2024 год эти выплаты были на уровне 1,624 трлн рублей, за 2023 год - 1,173 трлн рублей, за 2022-й - 971,3 млрд рублей, за 2021-й - 564,6 млрд рублей, за 2020-й - 221,6 млрд рублей, за 2019-й - 142,4 млрд рублей.

Обратный акциз на нефть выплачивается из бюджета в качестве одной из мер поддержки нефтеперерабатывающей отрасли. Он предполагает налоговый вычет по акцизу на нефть в зависимости от объемов производства топлива, региона нахождения НПЗ, учитывает модернизацию завода и прочие факторы.

Минфин РФ
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