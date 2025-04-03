Российские нефтяники в марте получили по демпферу 100,3 млрд рублей

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу в марте 2025 года составили 100,3 млрд руб., тогда как в феврале они были на уровне 148,3 млрд рублей, сообщается в материалах о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, размещенных на сайте Минфина.

В январе 2025 года демпферные выплаты составили 156,4 млрд рублей, таким образом за январь-март показатель равнялся 405 млрд рублей.

По итогам 2024 года нефтяные компании благодаря демпферному механизму получили из бюджета 1,815 трлн рублей, за 2023 год - 1,588 трлн руб., за 2022 год - 2,171 трлн рублей, за 2021 год - 674,5 млрд рублей. В 2020 году из-за рыночной конъюнктуры нефтяники заплатили в бюджет по топливному демпферу 356,6 млрд рублей. В 2019 году бюджет вернул нефтяным компаниям по демпферу 282,2 млрд рублей.

Власти выплачивают демпфер как субсидию нефтяным компаниям, чтобы те сдерживали внутренние цены на топливо при высоких экспортных нетбэках.

Также нефтяники получили из бюджета РФ выплаты по акцизу на нефтяное сырье за март - 114,6 млрд рублей (за февраль было 162,9 млрд рублей, а за январь - 156,5 млрд рублей), суммарно в первом квартале показатель составил 434 млрд рублей.

За 2024 год эти выплаты были на уровне 1,624 трлн рублей, за 2023 год - 1,173 трлн рублей, за 2022-й - 971,3 млрд рублей, за 2021-й - 564,6 млрд рублей, за 2020-й - 221,6 млрд рублей, за 2019-й - 142,4 млрд рублей.

Обратный акциз на нефть выплачивается из бюджета в качестве одной из мер поддержки нефтеперерабатывающей отрасли. Он предполагает налоговый вычет по акцизу на нефть в зависимости от объемов производства топлива, региона нахождения НПЗ, учитывает модернизацию завода и прочие факторы.