Поиск

Нефтяники в феврале получили по демпферу 148,3 млрд руб., в январе было 156,4 млрд руб.

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу в январе 2025 года составили 148,3 млрд рублей. Об этом сообщается в материалах о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, размещенных на сайте Минфина.

В январе 2025 года демпферные выплаты составили 156,4 млрд рублей, таким образом за январь-февраль показатель равнялся 304,7 млрд рублей.

По итогам 2024 года нефтяные компании благодаря демпферному механизму получили из бюджета 1,815 трлн рублей, за 2023 год – 1,588 трлн руб., за 2022 год – 2,171 трлн рублей, за 2021 год – 674,5 млрд рублей. В 2020 году из-за рыночной конъюнктуры нефтяники заплатили в бюджет по топливному демпферу 356,6 млрд рублей. В 2019 году бюджет заплатил нефтяным компаниям по демпферу 282,2 млрд рублей.

Власти выплачивают демпфер как субсидию нефтяным компаниям, чтобы те сдерживали внутренние цены на топливо при высоких экспортных нетбэках.

Также нефтяники получили из бюджета РФ выплаты по акцизу на нефтяное сырье за февраль в сумме 162,9 млрд рублей. В январе было 156,5 млрд рублей, суммарно за два первых месяца года – 319,4 млрд рублей.

За 2024 год эти выплаты составили 1,624 трлн рублей, за 2023 год – 1,173 трлн рублей, за 2022-й – 971,3 млрд рублей, за 2021-й – 564,6 млрд рублей, за 2020-й – 221,6 млрд рублей, за 2019-й – 142,4 млрд рублей.

Обратный акциз на нефть выплачивается из бюджета в качестве одной из мер поддержки нефтеперерабатывающей отрасли. Он предполагает налоговый вычет по акцизу на нефть в зависимости от объемов производства топлива, региона нахождения НПЗ, учитывает модернизацию завода и прочие факторы.

Минфин РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Еврокомиссия отложила публикацию плана по отказу от российского топлива

Казахстан обещает ОПЕК компенсировать перепроизводство нефти в более ранние сроки

Минфин допустил превышение плана по дефициту бюджета РФ в 2025 г. при нефти в $60/барр.

Минфин допустил превышение плана по дефициту бюджета РФ в 2025 г. при нефти в $60/барр.
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5950 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе353 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2195 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });