Нефтяники в феврале получили по демпферу 148,3 млрд руб., в январе было 156,4 млрд руб.

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу в январе 2025 года составили 148,3 млрд рублей. Об этом сообщается в материалах о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, размещенных на сайте Минфина.

В январе 2025 года демпферные выплаты составили 156,4 млрд рублей, таким образом за январь-февраль показатель равнялся 304,7 млрд рублей.

По итогам 2024 года нефтяные компании благодаря демпферному механизму получили из бюджета 1,815 трлн рублей, за 2023 год – 1,588 трлн руб., за 2022 год – 2,171 трлн рублей, за 2021 год – 674,5 млрд рублей. В 2020 году из-за рыночной конъюнктуры нефтяники заплатили в бюджет по топливному демпферу 356,6 млрд рублей. В 2019 году бюджет заплатил нефтяным компаниям по демпферу 282,2 млрд рублей.

Власти выплачивают демпфер как субсидию нефтяным компаниям, чтобы те сдерживали внутренние цены на топливо при высоких экспортных нетбэках.

Также нефтяники получили из бюджета РФ выплаты по акцизу на нефтяное сырье за февраль в сумме 162,9 млрд рублей. В январе было 156,5 млрд рублей, суммарно за два первых месяца года – 319,4 млрд рублей.

За 2024 год эти выплаты составили 1,624 трлн рублей, за 2023 год – 1,173 трлн рублей, за 2022-й – 971,3 млрд рублей, за 2021-й – 564,6 млрд рублей, за 2020-й – 221,6 млрд рублей, за 2019-й – 142,4 млрд рублей.

Обратный акциз на нефть выплачивается из бюджета в качестве одной из мер поддержки нефтеперерабатывающей отрасли. Он предполагает налоговый вычет по акцизу на нефть в зависимости от объемов производства топлива, региона нахождения НПЗ, учитывает модернизацию завода и прочие факторы.