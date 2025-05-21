Повышение порога отклонения от индикатора в топливном демпфере пройдет в два этапа

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Повышение порога отклонения от индикаторов в топливном демпфере будет двухступенчатым, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов.

"Думаю, что оно будет двухступенчатое: сначала, какой-то период времени, будет 15% по бензину и 25% по дизтопливу, потом 20% по бензину и 30% по дизтопливу. Надо определить временной интервал, в течение которого будет действовать переходный первый этап. Сейчас мы это обсуждаем", - сказал он.

Правительство изучает предложение увеличить значение порогового отклонения от индикативных цен в формуле демпфера, которое приводит к его обнулению для нефтяных компаний. Сейчас для бензина оно составляет 10%, для дизтоплива - 20%.

В конце прошлого года при обсуждении изменений в формулу заместитель председателя думского комитета по энергетике Юрий Станкевич внес в комитет Госдумы по бюджету поправку об увеличении порогового отклонения от индикативных цен: по бензинам до 15%, по дизтопливу до 25%.

Позднее в правительство поступило предложение об увеличении величины отклонения от индикатора до 20% по бензинам и до 30% по дизтопливу.

Согласно действующему Налоговому кодексу, если оптовые цены на топливо в России слишком сильно растут и в среднем за месяц отклоняются от установленных индикативных цен (60450 рублей за тонну - по бензину, 57200 рублей за тонну по ДТ в 2025 году) - более чем на 10% по бензинам и 20% по дизтопливу, то демпфер за этот месяц не выплачивается.

Пока в практике топливного демпфера прецедент с обнулением случился лишь единожды, в разгар ценового кризиса 2023 года, тогда нефтяники не получили из бюджета топливный демпфер за сентябрь, поскольку средние биржевые цены и на бензин, и на дизтопливо в том месяце оказались гораздо выше отсечки, после которой демпфер обнуляется.

После этого прецедента нефтяники неоднократно просили разделить расчеты демпфера по бензину и по ДТ, установив превышение предельных уровней цен отдельно по видам топлива, а также расширить отклонения от индикативных цен по каждому нефтепродукту. В прошлом году предельные уровни были разделены по видам топлива.

По итогам 2024 года нефтяные компании благодаря демпферному механизму получили из бюджета 1,82 трлн рублей, за 2023 год - 1,59 трлн рублей, за 2022 год - 2,17 трлн рублей, за 2021 год - 674,5 млрд рублей. В 2020 году из-за рыночной конъюнктуры нефтяники заплатили в бюджет по топливному демпферу 356,6 млрд рублей. В 2019 году бюджет заплатил нефтяным компаниям по демпферу 282,2 млрд рублей.