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Ставки по ипотеке в США выросли до максимума с февраля

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Средний размер ставок по долгосрочным ипотечным кредитам в США увеличился на 6 базисных пунктов на прошлой неделе, достигнув максимума с середины февраля, сообщила Ассоциация ипотечных банкиров (MBA).

Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $806,5 тысяч на неделе, завершившейся 16 мая, составила 6,92% годовых против 6,86% неделей ранее.

Годом ранее ставки по ипотеке составляли 7,08%.

Ставки по ипотеке выросли вслед за доходностью американских гособлигаций на новости о том, что рейтинговое агентство Moody's снизило рейтинг США с высшей ступени "Aaa" до "Aa1" на опасениях роста госдолга и дефицита бюджета.

Число заявок на ипотечные кредиты в Штатах за минувшую неделю снизилось на 5,1% после роста на 1,1% неделей ранее. Заявки на покупку нового дома упали на 5%, как и заявки на рефинансирование имеющейся ипотеки.

США Moody's MBA
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