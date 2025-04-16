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Ставки по ипотеке в США подскочили максимальными темпами с октября

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Средний размер ставок по долгосрочным ипотечным кредитам в США вырос на 20 базисных пунктов на прошлой неделе, показав рекордный подъем с октября прошлого года на фоне повышения доходности американских гособлигаций.

Как говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (MBA), средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $766,55 тыс. на неделе, завершившейся 11 апреля, составила 6,81% годовых против 6,61% неделей ранее.

Доходность 10-летних государственных облигаций США за прошлую неделю подскочила примерно на 50 базисных пунктов, что стало самым резким ростом более чем за два десятилетия. Это вызвано тем фактом, что инвесторы по всему миру начали более скептично относиться к американским активам на фоне развязанной президентом Дональдом Трампом торговой войны.

Число заявок на ипотечные кредиты в США за минувшую неделю упало на 8,5%, максимальными темпами с начала года. В том числе количество заявок на покупку нового дома снизилось на 5%, тогда как число заявок на рефинансирование имеющейся ипотеки упало на 12%.

США Дональд Трамп Ассоциация ипотечных банкиров
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