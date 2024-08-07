Disney увеличила выручку на 4% в III финквартале

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Американская Walt Disney Co., крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа, вернулась к чистой прибыли в третьем финансовом квартале и увеличила выручку сильнее прогнозов рынка.

Как говорится в пресс-релизе Disney, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 29 июня, составила $2,6 млрд, или $1,43 на акцию, по сравнению с убытком в размере $460 млн, или $0,25 на акцию, за сопоставимый период годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила $1,39 на акцию.

Квартальная выручка Disney увеличилась на 4% до $23,16 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль компании на уровне $1,2 на акцию при выручке в $23,08 млрд.

Крупнейшее подразделение Disney, объединяющее медиа- и развлекательные активы компании, увеличило выручку в минувшем квартале на 4% до $10,58 млрд.

Количество подписчиков стримингового сервиса Disney+ Core, входящего в это подразделение, на конец минувшего квартала увеличилось на 1% до 118,3 млн со 117,6 млн тремя месяцами ранее. Среднемесячная выручка в расчете на пользователя сервиса выросла до $7,22 с $7,28 кварталом ранее.

Стриминговое подразделение (помимо Disney+ в него входят сервисы Hulu и ESPN+) впервые в истории зафиксировало операционную прибыль, показатель составил $47 млн против убытка в $512 млн за тот же период прошлого года.

Доход подразделения, управляющего тематическими парками и круизными судами, а также занимающегося выпуском потребительских товаров и видеоигр, вырос на 2% до $8,39 млрд. В сегменте спортивных медиа выручка составила $4,56 млрд, увеличившись на 5%.

В текущем фингоду компания планирует увеличить скорректированную прибыль на акцию на 30%, тогда как консенсус-прогноз аналитиков предусматривает повышение показателя на 27%.

Акции Disney дорожают на 0,5% на предварительных торгах в среду. С начала текущего года их стоимость практически не изменилась.