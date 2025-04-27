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"Роскосмос" озвучил планы расширения сети наземных корректирующих станций ГЛОНАСС

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Россия собирается расширять сеть наземных корректирующих станций навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, скоро еще одна дополнительная появится в Венесуэле, сообщил журналистам в воскресенье гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.

"Скорее всего, в мае или июне мы откроем еще одну дополнительную в Венесуэле", - сказал он.

Баканов заявил о необходимости развития российских навигационных услуг и их экспортного потенциала. Чтобы они были востребованы в Латинской Америке, необходимы дополнительные корректирующие станции. По его словам, "Роскосмос" будет взаимодействовать со странами региона, чтобы потребители ГЛОНАСС были довольны качеством продукта.

Как рассказал профессор Университета Бразилиа Джованни Борджес, сотрудничество с российской стороной для университета очень важно, потому что позволяет иметь доступ к данным, которые получают российские станции, и включает Бразилию в общую систему этих измерений.

Глава "Роскосмоса" посетил вместе с президентом Бразильского космического агентства Марко Антонио Шамоном российские квантово-оптическую и радиотехническую станции на территории Университета в столице Бразилии. Всего в этой стране находятся четыре такие станции, еще одна установлена на Кубе и две в ЮАР. На территории РФ таких станций три десятка.

С помощью станций специалисты определяют расстояние до спутников ГЛОНАСС с точностью до миллиметра. Точные знания о положении аппаратов на орбите позволяют увеличить точность навигации на Земле.

Роскосмос Дмитрий Баканов ГЛОНАСС Венесуэла Латинская Америка Бразилия
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