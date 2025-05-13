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Ракета компании SpaceX вывела на орбиту группу интернет-спутников Starlink

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 во вторник по московскому времени успешно вывела на орбиту партию из 26 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 26 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Ракету запустили со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в понедельник в 18:15 по Тихоокеанскому времени США (во вторник в 04:15 по Москве). Примерно через час спутники, отделившись от второй ступени носителя, вышли на орбиту.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в шестой раз, совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You в Тихом океане.

С мая 2019 года в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила свыше 8,5 тысяч таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 7,3 тысяч аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.

В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч космических аппаратов (а в последующем - из 34 тысяч) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

SpaceX Falcon 9 Starlink США
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