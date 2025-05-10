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Ракета SpaceX вывела на орбиту вторую за день группу интернет-спутников Starlink

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в субботу успешно вывела на орбиту партию из 28 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Как отмечается в сообщении, вывод спутников подтвержден.

Запуск ракеты был осуществлен с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 02:28 по времени Восточного побережья США (в 09:28 по Москве). Примерно через час спутники, отделившись от второй ступени носителя, вышли на орбиту.

В рамках запуска из Флориды первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 11-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas в Атлантике.

Ранее в субботу ракета Falcon 9 компании SpaceX, запущенная с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии, вывела на орбиту группу из 26 аппаратов Starlink.

С мая 2019 года в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила уже более 8,5 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Свыше 7,3 тыс. аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.

В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты.

Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

США SpaceX Falcon 9 Starlink
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