Ракета SpaceX вывела на орбиту вторую за день группу интернет-спутников Starlink

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в субботу успешно вывела на орбиту партию из 28 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Как отмечается в сообщении, вывод спутников подтвержден.

Запуск ракеты был осуществлен с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 02:28 по времени Восточного побережья США (в 09:28 по Москве). Примерно через час спутники, отделившись от второй ступени носителя, вышли на орбиту.

В рамках запуска из Флориды первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 11-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas в Атлантике.

Ранее в субботу ракета Falcon 9 компании SpaceX, запущенная с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии, вывела на орбиту группу из 26 аппаратов Starlink.