Ракета Falcon 9 вывела на орбиту еще 26 интернет-спутников Starlink

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту партию из 26 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 26 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Ракету запустили со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в 06:43 по Тихоокеанскому времени США (в 16:43 по Москве). Примерно через час спутники, отделившись от второй ступени носителя, вышли на орбиту.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась во второй раз, совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You в Тихом океане.

С мая 2019 года в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила свыше 8,5 тысяч таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 7,3 тысячи аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.