Ракета компании SpaceX вывела на орбиту 29 интернет-спутников Starlink

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье успешно вывела на орбиту партию из 29 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

В сообщении отмечается, что вывод спутников подтвержден.

Запуск ракеты был осуществлен со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в 04:54 по времени Восточного побережья США (в 11:54 по Москве). Примерно через час спутники, отделившись от второй ступени носителя, вышли на орбиту.

В рамках запуска из Флориды первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 20-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas в Атлантике.