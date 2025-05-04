Ракета компании SpaceX вывела на орбиту 29 интернет-спутников Starlink
Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье успешно вывела на орбиту партию из 29 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.
В сообщении отмечается, что вывод спутников подтвержден.
Запуск ракеты был осуществлен со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в 04:54 по времени Восточного побережья США (в 11:54 по Москве). Примерно через час спутники, отделившись от второй ступени носителя, вышли на орбиту.
В рамках запуска из Флориды первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 20-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas в Атлантике.
С мая 2019 года в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила уже более 8,4 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Свыше 7,3 тыс. аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.
В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты.
Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.