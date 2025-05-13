С начала года в России открылось уже на 70% универмагов больше, чем за весь 2024 год

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В России в январе-апреле 2025 года число новых новых универмагов на 71% превысило показатель всего 2024 года, подсчитали в CORE.XP.

"За первые четыре месяца площадь новых открытий уже на 21% превысила показатель всего 2024 года, а в количественном выражении рост составил 71%", - отмечают в компании.

Рост доли универмагов в 2025 году, по оценке CORE.XP, в основном обеспечила сеть Lady & Gentleman STREET, занявшая площади закрывшихся магазинов Just Clothes в Москве, Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде.

Кроме того, открылись новые универмаги "Стокманн" в хабаровском ТРК Brosko Mall и SLAVA Concept в ивановском ТРЦ "Серебряный город".

Как объясняют эксперты компании, изменения доли рынка характерно для розничного рынка.

Средняя площадь новых универмагов сократилась с 1689 кв.м в 2024 году до 1187 кв.м в начале 2025 года. Как считает директор отдела исследований рынка CORE.XP Василий Григорьев, одна из возможных причин - дефицит крупных торговых помещений: в Москве, например, на них приходится всего 3% от общего объема предложения.