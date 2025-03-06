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Американскому ритейлу в случае возвращения в Россию потребуется 800 тысяч кв.м площадей

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Американским ритейлерам в случае возвращения на российский рынок понадобится около 800 тысяч кв.м торговых площадей, подсчитали в CORE.XP.

"Американские бренды до 2022 года занимали около 770 тысяч кв. м торговых площадей в Москве и регионах России. Поскольку большинство брендов были представлены на российском рынке через локальных партнёров, при смягчении геополитической напряжённости их решение о возвращении не потребует поиска большого объёма новых помещений, и они смогут занять прежние локации в случае наличия таких договорённостей с партнерами", - объяснили свои подсчеты в компании.

Там напомнили, что, по данным Yale School of Management, с начала 2022 года российский рынок покинули и/или приостановили деятельность и инвестиции 434 компании из США. Часть из них были представлены ритейлерами и занимали существенное количество торговых площадей в российских ТЦ.

При этом некоторые бренды, ранее представленные в России напрямую, полностью покинули российский рынок и занимаемые ими ранее помещения. В торговых центрах в настоящий момент наблюдается дефицит вакантных помещений. По данным CORE.XP, на конец 2024 года доля свободных площадей в ТЦ Москвы опустилась до 5%, что ниже уровня доковидного 2019 года.

Звучал прогноз о том, что в 2025 году замедлится выход новых отечественных и иностранных брендов на российский рынок.

"Снижение динамики выхода отечественных и иностранных компаний обусловлено низким уровнем вакансии на рынке и дефицитом качественных локаций для развития бизнеса. Эта ситуация сохранится на российском рынке в перспективе трех лет", - отмечали в Nicoliers.

Кроме того, процесс возвращения некоторых игроков в торговые центры России может занять длительное время ввиду необходимости согласования и прохождения всех юридических процедур, напоминают в CORE.XP.

США CORE.XP Nicoliers Yale School of Management
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