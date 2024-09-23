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ГК "Монополия" сохраняет готовность к проведению IPO в 2025 году

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Транспортно-логистическая группа "Монополия" сохраняет готовность к проведению IPO на "Московской бирже" в 2025 году "и позже", решение по конкретным срокам и параметрам размещения будет приниматься исходя из конъюнктуры рынка, сообщил "Интерфаксу" глава совета директоров группы Илья Дмитриев.

"У нас будет готовность в 2025 году и позже к привлечению ресурсов на рынке публичного акционерного капитала. Но все будет зависеть от комбинации факторов, которые будут складываться - внутренних и внешних", - сказал Дмитриев в кулуарах форума "Цифровая транспортация".

О планах провести IPO "Монополии" в 2025 году Дмитриев сообщал агентству в июне 2024 года. Листинг приобретенного группой год назад FTL-перевозчика Globaltruck (ПАО "Глобалтрак Менеджмент") при этом планируется сохранить, уточнял он (хотя ранее обсуждался делистинг этой компании). Бизнес Globaltruck продолжает интегрироваться в общую структуру группы "Монополия", под эгиду цифровой платформы Monopoly.Online, пояснял Дмитриев.

Выручка ООО "Монополия.Онлайн", по данным его бухгалтерской отчетности за 2023 год, за 5 лет выросла в 3,2 раза, превысив 41 млрд рублей (+28% к 2022 году). Чистая прибыль Globaltruck по МСФО составила 882 млн рублей (рост в 8,8 раза), выручка - 20 млрд рублей (+30%).

Globaltruck Илья Дмитриев Московская биржа Монополия ГК "Монополия"
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