Globaltruck не будет выплачивать дивиденды за 2023 год из-за убытка по РСБУ

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров автомобильного FTL-грузоперевозчика Globaltruck (ПАО "Глобалтрак Менеджмент", ГТМ) дал рекомендацию не выплачивать дивиденды за 2023 год в связи с годовым убытком по РСБУ в размере около 75 млн рублей, сообщила компания.

Годовое собрание акционеров Globaltruck состоится в форме заочного голосования 25 июня. Реестр его участников закрывается 31 мая.

В повестку собрания, в частности, включен вопрос об избрании членов совета директоров группы, предложено девять кандидатов. Состав совета не претерпит радикальных изменений – он по-прежнему будет состоять из топ-менеджеров транспортной группы "Монополия", купившей контрольный пакет в Globaltruck за 3,6 млрд руб. весной 2023 года.

Как сообщалось, чистая прибыль Globaltruck по МСФО в 2023 году составила 882 млн руб. (рост в 8,8 раза), выручка – 20 млрд рублей (+30%).