Казахстан планирует продлить запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа еще на полгода

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Министерство энергетики Казахстана предлагает с 14 ноября 2026 года продлить на шесть месяцев запрет на вывоз с территории страны сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом.

Соответствующий проект приказа министра энергетики "О некоторых вопросах транспортировки сжиженного нефтяного газа" опубликован для публичного обсуждения на портале "Открытые НПА". Обсуждение продлится до 12 ноября.

Предусматривается введение с 14 ноября 2026 года сроком на шесть месяцев запрета на вывоз из Казахстана сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом с предусмотренными проектом исключениями. Эта мера направлена на обеспечение внутреннего рынка Казахстана сжиженным нефтяным газом и является продолжением ранее введенного запрета.

Запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа автотранспортом действует в Казахстане с 2017 года для предотвращения незаконного перемещения за пределы республики недорогого топлива, предназначенного для внутреннего рынка. В мае 2026 года Минэнерго также продлило этот запрет на шесть месяцев.