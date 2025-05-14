Кэтрин Манн из Банка Англии назвала аргументы против снижения ставки

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Сильные данные по рынку труда США и ускорение роста цен на товары стали причиной, по которой член Комитета по денежно-кредитной политике (MPC) Банка Англии Кэтрин Манн не поддержала снижение ключевой процентной ставки на майском заседании. 8 мая Банк Англии опустил ставку на 25 б.п. до 4,25%.

"Я хочу увидеть, что компании начинают придерживаться гораздо более умеренной позиции в плане установления цен на свою продукцию, - заявила она в интервью CNBC. - Ситуация в мировой торговле приведет к ослаблению цен на импортируемые в Великобританию товары, однако фирмы все еще получают значительную маржу".

Манн считалась одним из главных "ястребов" в MPC, однако в феврале она удивила рынки, проголосовав за снижение ставки сразу на 50 базисных пунктов. При этом в марте и в мае она выступала за сохранение ставки на прежнем уровне, тогда как большинство членов MPC голосовали за ее снижение.

Манн объяснила приверженность более резким изменениям ставки тем фактом, что в периоды повышенной волатильности колебания стоимости заимствований на 25 б.п. слабо влияют на общую ситуацию в экономике.

Следующее заседание Банка Англии состоится 19 июня.