Банк Англии ожидаемо сохранил ставку на уровне 4,5%

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на прежнем уровне по итогам мартовского заседания, говорится в сообщении британского ЦБ.

Ставка осталась на отметке 4,5%. Решение совпало с консенсус-прогнозами аналитиков.

За сохранение ставки проголосовали восемь из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC), один выступил за ее снижение на 25 базисных пунктов.

Британский ЦБ в феврале снизил ставку на 25 б.п. и дважды снижал ее в прошлом году. До этого она находилась на максимальном за 16 лет уровне в 5,25% годовых.

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