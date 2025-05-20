Главный экономист Банка Англии призвал замедлить снижение ставки

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Банку Англии следует замедлить цикл снижения базовой процентной ставки, поскольку темпы инфляции и роста зарплат в Великобритании остаются выше целевых уровней, заявил, выступая в Лондоне, главный экономист британского ЦБ Хью Пилл. Об этом пишет The Wall Street Journal.

"Несмотря на то, что инфляция продолжает замедляться, двигаясь к цели в 2%, эта динамика начала ослабляется, - сказал Пилл. - Я по-прежнему вижу риски, способные помешать достижению цели по инфляции".

В мае Банк Англии снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 4,25% годовых. Пилл был в числе членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC), выступивших за сохранение ставки на прежнем уровне.

Он отметил, что голосовал в поддержку пропуска снижения ставки, но не предлагает остановить цикл смягчения денежно-кредитной политики.

Темпы снижения ставки должны быть осторожными, особенно с учетом структурных изменений в механизмах формирования цен и зарплат после всплеска инфляции в последние годы, сказал Пилл. В последнее время, по его мнению, они являются слишком быстрыми.

Потребительские цены в Великобритании в марте выросли на 2,6% в годовом выражении после подъема на 2,8% месяцем ранее. Данные о динамике инфляции в стране за апрель будут опубликованы в среду. Консенсус-прогноз экспертов предполагает ускорение инфляции в прошлом месяце до 3,3% в годовом выражении, по данным Trading Economics.

Банк Англии снизил ключевую ставку в мае в четвертый раз с лета 2024 года. Ставка была снижена в феврале 2025 года, а также в августе и в ноябре 2024 года.