Туроператор TUI в III финквартале увеличил чистую прибыль в 3,5 раза

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Германская TUI AG, крупнейший туроператор Европы, в третьем квартале 2025 финансового года нарастила чистую прибыль в 3,5 раза, выручку - на 7%.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее выручка в апреле-июне составила 6,2 млрд евро по сравнению с 5,79 млрд евро за аналогичный период 2024 фингода.

Базовая прибыль до процентных и налоговых выплат (EBIT) составила рекордные для периода 321 млн евро по сравнению с 232 млн евро годом ранее. Показатель оказался лучше прогноза аналитиков, опрошенных LSEG и ожидавших 269 млн евро.

Чистая прибыль выросла до 183 млн евро с 52 млн евро за третий квартал предыдущего фингода.

В отчетном квартале TUI обслужила 5,87 млн клиентов - на 2% больше, чем за тот же период предыдущего года. При этом компания сообщила, что объемы бронирований на лето этого года сократились на 2%.

TUI повысила прогноз роста базовой EBIT в текущем году до 9-11% с 7-10%, но ухудшила прогноз выручки и теперь ожидает ее подъема на уровне нижней границы ранее заявленного диапазона в 5-10%.

Котировки акций компании повышаются на 5,9% в ходе торгов в среду.