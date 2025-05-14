Спецкомитет Tesla рассматривает варианты нового вознаграждения Маска

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров американской Tesla сформировал специальный комитет для рассмотрения вариантов вознаграждения главного исполнительного директора компании Илона Маска.

В комитет вошли лишь председатель совета директоров автопроизводителя Робин Денхолм и Кэтлин Уилсон-Томпсон, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Комитет в числе прочего изучит варианты вознаграждения Маска в случае провала апелляции на судебное решение об отмене его компенсационного пакета на рекордные $56 млрд, утвержденного советом директоров компании в 2018 году.

О создании специального комитета для "рассмотрения определенных вопросов компенсации, затрагивающих мистера Маска", Tesla сообщила в поданном в апреле в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США квартальном отчете.

После этого крупные инвесторы обратились в совет директоров компании и рассказали о своих взглядах на вознаграждение Маска и его дальнейшее пребывание на посту CEO, говорят источники FT.

В начале 2024 года Маск заявлял, что уйдет из Tesla, если не получит больше контроля над компанией. По его словам, без 25% акций он не сможет противостоять активистам и обеспечить ответственное внедрение искусственного интеллекта.

Пакет вознаграждения Маска состоял из опционов на 303 млн акций Tesla и был привязан к результатам компании. Если миллиардер получит эти акции, его доля в автопроизводителе вырастет с чуть менее 13% до более чем 20%. Судья Канцелярского суда Делавэра Каталин Маккормик в январе 2024 года признала это вознаграждение недействительным, заявив, что совет директоров не должен был утверждать компенсационный пакет, который несправедлив по отношению к акционерам. Компания обжалует это решение в Верховном суде Делавэра.

Tesla также сообщила, что задержит рассылку заявлений о голосовании по доверенности (proxy statement), что указывает на возможность задержки и годового собрания акционеров. По словам источников FT, это даст специальному комитету время на формулировку новых предложений о вознаграждении, которые можно вынести на голосование. Годовое собрание автопроизводителя обычно проводится в мае или июне.

Пока комитет находится на ранних стадиях обсуждения, и ни новый компенсационный пакет, ни решение о структуре нового вознаграждения Маска могут не быть согласованы, отмечают источники газеты.