Японская Rakuten увеличила квартальный чистый убыток в 1,7 раза

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Японская IT-компания Rakuten Group резко увеличила чистый убыток в первом квартале 2025 года, однако повысила выручку почти на 10%.

В январе-марте выручка компании составила 562,7 млрд иен ($3,86 млрд) против 513,6 млрд иен годом ранее.

Чистый убыток составил 73,47 млрд иен против 42,39 млрд иен. Опрошенные Bloomberg аналитики ждали убыток в размере 40,38 млрд иен. Компания является убыточной уже 19 кварталов подряд.

Операционный убыток сократился до 15,44 млрд иен с 33,27 млрд иен.

Rakuten - крупнейший в Японии интернет-ритейлер, оператор сотовой связи, а также владелец мессенджера Viber.