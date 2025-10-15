Поиск

Rakuten может провести листинг кредитного бизнеса в США

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Японская Rakuten Group начала изучать возможность листинга акций своего кредитного бизнеса в США - Rakuten Card, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, рассмотрение этого вопроса находится на ранней стадии, и среди других возможных вариантов - продажа доли стратегическому покупателю.

Одним из факторов, побудивших Rakuten Card рассмотреть возможность американского IPO, стали планы конкурента SoftBank Group провести первичное размещение в США своего оператора мобильных платежей PayPay, сообщил источник агентства.

Mizuho Financial Group после запуска совместных кредитных карт в прошлом году приобрела 15% акций Rakuten Card за 165 млрд иен ($1,1 млрд), оценив этот бизнес в целом более чем в 1 трлн иен ($7 млрд).

Rakuten является крупнейшим в Японии интернет-ритейлером, оператором сотовой связи, а также владеет мессенджером Viber и работает в сфере туризма. Кредитные карты являются важной частью бизнеса группы, поскольку клиенты накапливают баллы лояльности за совершение платежей.

Rakuten Card выпустила более 30 млн кредитных карт в Японии. Операционная прибыль в прошлом фингоду, который закончился в марте, выросла на 20% - до 62 млрд иен. Однако в первом финквартале этого года она снизилась на 4,5% из-за роста расходов.

С начала 2025 года капитализция Rakuten увеличилась на 17,6%, тогда как фондовый индекс Nikkei 225 прибавил 19,5%.

