Поиск

Нефть сократила падение, Brent торгуется у $64,5 за баррель

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Падение цен на нефть несколько ослабло вечером в четверг, однако котировки продолжают резко снижаться на ожиданиях заключения соглашения между Ираном и США.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:25 по московскому времени опустилась на $1,6 (2,42%), до $64,49 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $1,67 (2,64%), до $61,48 за баррель.

В миреТрамп считает, что Иран близок к соглашению по атому с СШАЧитать подробнее

Президент США Дональд Трамп заявил в Дохе в четверг, что США и Иран близки к подписанию соглашения. "Иран в некотором роде согласился на условия будущей сделки (...). Они не смогут владеть ядерным оружием", - сказал Трамп, слова которого приводят западные СМИ.

Как пишет NBC News, Тегеран готов на заключение соглашения об отказе от ядерного оружия в обмен на отмену Вашингтоном экономических санкций.

"Немедленное снятие санкций после заключения ядерной сделки высвободит на мировой рынок дополнительно 800 тыс. баррелей иранской нефти. Это явно негативный фактор для цен", - отметил аналитик SEB Оле Хвалбю.

нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цены на нефть теряют более 3%, Brent торгуется у $63,8 за баррель

Эксперимент по цифровизации перевозок зерна пройдет в РФ по 31 октября

МЭА символически повысило прогноз роста спроса на нефть в 2025 г.

МЭА символически повысило прогноз роста спроса на нефть в 2025 г.

Падение цен на российскую нефть ниже "потолка" понизило ставки на ее фрахт

МЭА снизило прогноз добычи нефти в США на 110 тыс. б/с в 2025 г. и на 240 тыс. б/с - в 2026 г.

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6373 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана72 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости386 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2254 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов209 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });