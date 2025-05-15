Нефть сократила падение, Brent торгуется у $64,5 за баррель

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Падение цен на нефть несколько ослабло вечером в четверг, однако котировки продолжают резко снижаться на ожиданиях заключения соглашения между Ираном и США.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:25 по московскому времени опустилась на $1,6 (2,42%), до $64,49 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $1,67 (2,64%), до $61,48 за баррель.

Президент США Дональд Трамп заявил в Дохе в четверг, что США и Иран близки к подписанию соглашения. "Иран в некотором роде согласился на условия будущей сделки (...). Они не смогут владеть ядерным оружием", - сказал Трамп, слова которого приводят западные СМИ.

Как пишет NBC News, Тегеран готов на заключение соглашения об отказе от ядерного оружия в обмен на отмену Вашингтоном экономических санкций.

"Немедленное снятие санкций после заключения ядерной сделки высвободит на мировой рынок дополнительно 800 тыс. баррелей иранской нефти. Это явно негативный фактор для цен", - отметил аналитик SEB Оле Хвалбю.